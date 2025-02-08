Aksaray'da 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü, otogarda kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü, otogarda kaçarken yakalandı

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Aksaray'da 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü, otogarda kaçarken yakalandı Aksaray'da alkollü olarak geçtiği direksiyon başında ters yola girip 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü aracı bırakıp kaçtı ama otogarda şehir dışına kaçmak isterken yakalandı.

08.02.2025 09:25
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Aksaray'da 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü, otogarda kaçarken yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü olarak geçtiği direksiyon başında ters yola girip 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü aracı bırakıp kaçtı ama otogarda şehir dışına kaçmak isterken yakalandı.

Olay, 5 Şubat gecesi Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 AC 909 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen Ö.C. şehir merkezinde bir süre gezdikten sonra Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'ne girdi. Aracı hızlı kullandığı iddia edilen alkollü sürücü, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ters yola girdi, sonra da karşı şeritte 2 ayrı hakimin aracına çarptı. Kazadan sonra araçla kaçmayı sürdüren sürücü yaklaşık 400 metre sonra aracın kazadan dolayı arıza verip durması sonucu aracı terk edip bu kez de yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaçan sürücü kısa sürede kayıplara karıştı. Olay yerinde güvenlik kamerası incelemesi yaparak şahsın kimliğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir süre yaptığı çalışmada Ö.C. isimli şahsın otobüsle kaçmak için otogara gittiğini tespit etti. Bunun üzerine otogara giden polis ekipleri alkollü sürücüyü burada yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Ö.C. polis ekiplerine güçlük çıkarırken, şahsın yapılan muayenesinde 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünün ardından hastane odasından çıkan alkollü sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da küfürler yağdırdı. Güçlükle zapt edilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da 2 hakimin aracına çarpan alkollü sürücü, otogarda kaçarken yakalandı - Son Dakika

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