Aksaray'da Alkollü Sürücü Basın Mensubunu Darp Etti - Son Dakika
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Aksaray'da Alkollü Sürücü Basın Mensubunu Darp Etti

Aksaray'da alkollü olarak kullandığı otomobille bir başka otomobile çarparak kazaya karışan alkollü sürücü, olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensubunun telefonunu aldı ve darp etmek için tehditler savurdu. Saldırı anı ve tüm o anlar kameralara anbean yansıdı. Alkollü sürücüye 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi.

13.06.2024 18:10
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Aksaray'da alkollü olarak kullandığı otomobille bir başka otomobile çarparak kazaya karışan alkollü sürücü olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensubunun önce telefonunu aldı, sonra da darp etmek için arkasından koşup tehditler savurdu. Saldırı anı ve tüm o anlar kameralara anbean yansıdı.

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı ile Selçuk Bulvarı kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olarak direksiyon başına geçip 68 AEA 216 plakalı Volkswagen marka otomobille trafiğe çıkan A.B.A. (26) isimli kadın sürücü, kavşakta Veyis M. (59) yönetimindeki 68 ABM 893 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucu şans eseri her iki araçta da yaralanan olmazken otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Alkollü kadının kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs kaza sonrası aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Polis memurları kent güvenliği kameralarında inceleme yaparak aracı erkek şahsın değil yanında bulunan A.B.A. isimli kadının kullandığını tespit etti. Bunun üzerine kadının yanına giden polis ekipleri kadına alkol metre uzatarak alkol kontrolü yapmak istedi. Kendisine uzatılan alkol metreye üflediği sırada görüntü almak isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden kadın sürücü muhabirin görüntü aldığı telefonunu elinden kaparak aldı. Bir süre aldığı telefonu vermeyen kadın sürücü basın mensuplarına küfürler yağdırarak daha sonra telefonu basın mensubuna geri iade etti. Basın mensuplarına küfür yağdırmaya devam eden alkollü kadın sürücü basın mensubunu darp etmek için üzerine yürüdü.

Gazetecinin kaçması üzerine arkasından kovalayan kadın bu kez de gazeteciye tehdit ve küfürler savurdu. Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan kadın oturtulduğu bir kafe masasında eline geçirdiği her şeyi gazetecilerin üzerine atarak, "Çekmesin, babam görürse keser beni" dedi. Kadın sürücünün kullandığı araçta bulunan erkek şahıs ise basın mensuplarına önce "Çekmeyin" dedi sonrasında ise kazaya karıştıkları araca tekme atarak, "Çek şurayı da çek" diye aracın farını parçaladı. Sonra da basın mensuplarına "İşini yap" diye defalarca bağıran şahıs, polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Tüm bu yaşananlar gazeteci ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kadın sürücünün yapılan alkol kontrolünde 0.98 promil alkollü olduğu tespit edilirken alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü Veyis M. ise, "Ben buradan direkt geliyordum. Buradan süratli bir şekilde gelip vurdu. Aracı kadın kullanıyordu" dedi. Alkollü kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Alkollü Sürücü Basın Mensubunu Darp Etti - Son Dakika

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