Aksaray'da Alzheimer hastası ölü bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da Alzheimer hastası ölü bulundu

Aksaray\'da Alzheimer hastası ölü bulundu
27.07.2025 23:13
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71 yaşındaki Mehmet Uslu, kaybolduktan 16 saat sonra dağlık arazide ölü olarak bulundu.

Aksaray'da sabah saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, dağlık arazide ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 71 yaşındaki Mehmet Uslu, sabah saat 06.30 sıralarında evden çıkarak kayıplara karıştı. Ailesi yaşlı adamı bulamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Polis ve İl Acil Afet (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, ihbarın ardından Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Yunus Emre Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı. AFAD koordinesindeki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 16 saat sürdü. 16 saatim sonunda dağlık arazide yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Alzheimer hastası ölü bulundu - Son Dakika

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