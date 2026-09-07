Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde uygulamada araçları didik didik arıyor - Son Dakika
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Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde uygulamada araçları didik didik arıyor

Aksaray\'da asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde uygulamada araçları didik didik arıyor
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Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulamada tüm araç ve şahısları durdurarak kontrol etti. Uygulamada uygunsuz bulunan araçlara ceza kesilirken, bazıları trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

Aksaray'da asayiş ve trafik şubesi ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamada araç ve şahısları didik didik arayıp kontrolden geçiriyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir genelinde uygulama yaptı. Farklı noktalarda görev alan polis ekipleri tüm araç ve şahısları durdurarak kontrolden geçirdi. Trafik ekipleri ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması yaparken, asayiş ekipleri de Genel Bilgi Taraması, araç ve şahıs üst araması yaparak denetimi gerçekleştiriyor. Yapılan uygulamada uygunsuz araçlara trafik cezası kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Kent genelinde uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde uygulamada araçları didik didik arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri kent genelinde uygulamada araçları didik didik arıyor - Son Dakika
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