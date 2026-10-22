Aksaray'da çok sayıda adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da çok sayıda adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

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Aksaray merkezde çok sayıda adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve 1 hassas terazi ele geçirilirken şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da bir çok adrese baskın düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde belirlenen bir çok adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan narkotik polisi, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı takiplerde bir çok adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre takip edilen adreslere operasyon düzenleyen narkotik polisi 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkamet, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 144 gram sentetik kannabinoid, 165 adet sentetik ecza hap, 1,80 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da çok sayıda adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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