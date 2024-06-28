Aksaray\'da Dilenci Operasyonu: 70 Kişi Yakalandı

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Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünün işbirliğiyle toplam 200 personelin katılımıyla şehir genelinde yapılan dilenci operasyonunda 70 dilenci yakalandı.

Cuma namazı sonrası şehir genelindeki camilerde düzenlenen operasyonda, vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler tek tek yakalanarak işlem yapıldı. Toplamda yakalanan 70 dilenci merkeze götürülerek yasal işlem uygulandı. Yapılan aramalar ve incelemeler sonucunda 19 dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı ve ele geçirilen toplam 2 bin 790 TL paraya el konuldu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar eden dilencilere karşı kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Bu tür operasyonlarla şehrimizi daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Operasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm zabıta ve emniyet personeline teşekkür eden Dinçer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. - AKSARAY