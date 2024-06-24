3.Sayfa

Aksaray'da ehliyetsiz sürücü ile polis kovalamacası kamerada

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 60 bin TL ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz kullandığı araçla polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç emniyeti alarma geçirdi. Onlarca ekibin katıldığı ve film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakalanan sürücü ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AK 685 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayıp fren yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Lüks araçla hızla kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı. Takip eden ekibin plakayı ve gidiş istikametini diğer ekiplere anons etmesi üzerine Aksaray Emniyeti adeta alarma geçti. Onlarca ekibin katıldığı kovalamacada polis ekipleri aracın kaçış istikametini abluka altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu araç yakalanırken araçtan indirilen sürücü K.E.Y.'ın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücü ve yanında bulunan Y.A.A. ile Ç.E.A. olmak üzere 3 yaşı küçük şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken trafik ekiplerince sürücüye dun ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak, ters şeritte seyretmek gibi ihlallerden toplamda 60 bin TL ceza kesildi.