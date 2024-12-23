Aksaray\'da Hatalı Parklara Sesli Uyarı

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Aksaray'da hatalı parklanmaların önüne geçmek isteyen polis, yazılı ve sesli uyarı sistemini devreye soktu. LED ışıklı araç üstü ekranla caddelerde görev alan polis, hem yazılı hem de sesli olarak "2. sıraya park etmek yasaktır" uyarısı yapıyor.

Trafiği felç eden hatalı parklanmalar nedeniyle birçok çalışma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şimdi de yazılı ve sesli uyarı sistemini devreye soktu. Şehrin en işlek caddelerinde ve hatalı parklanmaların yoğun olarak yaşandığı bulvarlarda, üzerinde LED ekranlı polis araçlarıyla görev alan trafik ekipleri, hatalı park yapmak isteyen sürücülere karşı hem yazılı hem de sesli olarak "2. sıraya park etmek yasaktır" uyarısı yapıyor. Ekiplerin görev aldığı cadde ve bulvarlarda parklanmaların olmadığı da görünürken, uygulamanın gün boyu sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY