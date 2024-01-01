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Aksaray'da kavgada polise saldıran şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da kavgada polise saldıran şahıslar gözaltına alındı

Yeni yılın ilk saatlerinde Aksaray'da meydana gelen kavgada 6 kişi yaralandı. Alkollü şahıslar polise saldırmaya çalışınca polis ekipleri biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Aksaray\'da kavgada polise saldıran şahıslar gözaltına alındı
01.01.2024 - 23:00,  Güncelleme: 23:05
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Yeni yılın ilk saatlerinde Aksaray'daki hareketli dakikalar kamerada

6 kişinin yaralandığı kavgada polise vuran şahıslar biber gazıyla etkisiz hale getirilip ters kelepçeyle gözaltına alındı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü bir mekanda 20 kişi arasında çıkan "Yan baktın" kavgasında 6 kişi yaralanırken alkollü şahıslar polis ekiplerini de darp etmek istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan şüpheliler polise vurunca ortalık karıştı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheliler ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Olay saat 01.00 sıralarında Bayrambaba Mahallesi 3502 sokakta bulunan alkollü bir mekanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü eğlence mekanında 2 grup arasında "Yan baktın" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup birbirine girerken kavgaya diğer masadaki müşterilerin de girmesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Mekan sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek şahısları araladı. 6 kişinin darp sonucu yaralandığı kavgada 2 tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüphelileri gözaltına almak istedi. Gözaltına alınmak istemeyen şüpheliler ile polis arasında tartışma yaşanırken, 2 şahsın polis memuruna vurmasının ardından ortalık karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş'ın da müdahale ettiği olayda şüpheliler polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis memuruna vuran ve güçlük çıkaran Hasan K. ve İzzet K. (35), Fatih K. (29), Oğuzhan K. ve Ekrem K. olmak üzere 5 şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilerek ters kelepçeyle gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Saldırı, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da kavgada polise saldıran şahıslar gözaltına alındı - Son Dakika


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