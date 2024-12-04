Aksaray'da Kayınpedere Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Aksaray'da Kayınpedere Silahlı Saldırı

Aksaray\'da Kayınpedere Silahlı Saldırı

Boşandığı eşinin babasını vuran T.İ. adliyeye sevk edildi, durumu ağır olan M.Ç. hastanede.

04.12.2024 11:04
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Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, T.İ. (31), 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin (26) babası M.Ç. (51) ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aksaray Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı eski damat T.İ., gazetecilerin, "Neden vurdun?" sorusuna, "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum" şeklinde cevap verdi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kayınpedere Silahlı Saldırı - Son Dakika

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