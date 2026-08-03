Aksaray\'da Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, gece yarısı Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T. (47) idaresindeki 50 AEA 583 plakalı otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Topal (14) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.H. (15) yola savrularak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuklardan motosiklet sürücüsü Mehmet Akif Topal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin şiddetli çarpışması ve 2 çocuğun motosikletten savrulduğu görülüyor.