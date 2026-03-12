Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi

Haberin Videosunu İzleyin
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
12.03.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi
Haber Videosu

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, sonrada aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazada cam ve plastik parçalarla dolu yolu duyarlı bir vatandaş diğer araçların yoldan geçerken zarar görmemesi için kırılan ağacı süpürge gibi kullanıp temizledi.

Aksaray'da gece yarısı E-90 karayolu otogar ışıklı kavşak istikametine seyreden Cemal K.idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, sonra da aydınlatma direğine çarptı.

DURUMU AĞIR

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu vatandaş kırılan ağaçla böyle temizledi

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu vatandaş kırılan ağaçla böyle temizledi

YOLU KIRILAN AĞAÇLA TEMİZLEDİ

Öte yandan kaza nedeniyle cam ve plastik parçalarla dolu olan yolu, yoldan geçen ve eczacı olduğu öğrenilen Burak Yüksel isimli bir genç kırılan ağacı süpürge gibi kullanıp diğer araçların zarar görmemesi için temizledi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza sonrası cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu vatandaş kırılan ağaçla böyle temizledi
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Aksaray, Plastik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...

00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:46
Yabancı VAR hakemi mi geliyor TFF’den açıklama var
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:42
Göztepe serbest düşüşte Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 02:06:53. #7.13#
SON DAKİKA: Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.