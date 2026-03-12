Cam ve plastik parçalarıyla dolan yolu kırılan ağaçla temizledi

Aksaray'da gece yarısı E-90 karayolu otogar ışıklı kavşak istikametine seyreden Cemal K.idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaca, sonra da aydınlatma direğine çarptı.

DURUMU AĞIR

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüsü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

YOLU KIRILAN AĞAÇLA TEMİZLEDİ

Öte yandan kaza nedeniyle cam ve plastik parçalarla dolu olan yolu, yoldan geçen ve eczacı olduğu öğrenilen Burak Yüksel isimli bir genç kırılan ağacı süpürge gibi kullanıp diğer araçların zarar görmemesi için temizledi. O anlar kameraya yansıdı.