Aksaray'da Komşu Bıçaklama Olayı: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Aksaray'da Komşu Bıçaklama Olayı: Tartışma Kanlı Bitti

Aksaray\'da Komşu Bıçaklama Olayı: Tartışma Kanlı Bitti

Aksaray'da, iki komşu arasındaki tartışma sonucunda M.A.A. (38), alt komşusu M.C. (30) ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından bıçaklamıştır. Olay, 2 gün önce başlayan bir tartışma sonrasında meydana gelirken, M.C. bıçaklanarak yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. M.A.A., olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştır. Soruşturma başlatılmıştır.

28.01.2025 14:28
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Aksaray'da komşusuyla tartışan ve iddiaya göre darp edilen bir kişi, 2 gün sonra komşusunu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Şeyh Hamit Mahallesi Şehit Ali Yıldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında ikamet eden M.A.A. (38), 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle alt komşusu M.C. (30) ile tartıştı. Tartışmada darp edildiği iddia edilen M.A.A. aradan 2 gün geçtikten sonra komşusunun kapısını çalarak tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.A. eline geçirdiği bıçakla komşusu M.C.'yi sırtından bıçakladı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan M.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken M.A.A. olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, aksaray, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Komşu Bıçaklama Olayı: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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