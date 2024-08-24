Aksaray\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden TOKİ konutlarına giden M.G. (19) idaresindeki 68 AER 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY