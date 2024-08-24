Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kaldırıma çıkıp ağaca çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

24.08.2024 20:07
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Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkıp ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden TOKİ konutlarına giden M.G. (19) idaresindeki 68 AER 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kaza Yaptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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