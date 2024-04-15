Ormanda intihar etti! 2 kelimelik paylaşımı ortaya çıktı

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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Aksaray'da tüfekle intihar eden bir adam, çobanlar tarafından bulundu. Sosyal medya paylaşımı ortaya çıkan adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kalanlar Mahallesi DSİ regülatörünün bulunduğu ormanlık alanda yaşanan olayda koyun otlatan 3 çoban duydukları silah sesi üzerine çevreyi gezmeye başladı. Çobanlar, bir şahsı kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullah K. (40) isimli kişinin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri inceleme yaptı.

"BECEREMEDİM ALBAYIM" PAYLAŞIMI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, şahsın sosyal medya hesabından "Beceremedim albayım" şeklinde paylaşım yaptığı, tüfekten alınan örnekler sonucu adamın kendini vurarak intihar ettiği belirlendi. Abdullah K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.