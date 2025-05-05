Aksaray'da merkez ilçeye bağlı Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan oto yıkama sahibi G.Ş., akşam saatlerinde araç yıkadığı esnada husumetlileri M.G. ve B.G. isimli 2 kuzenin saldırısına uğradı.
Daha önce sosyal medyadan tehditler savuran ve dükkana yaklaşırken tabancayla ateş açan 2 kuzen, daha sonra araçtan inerek dükkanda yalnız olan 42 yaşındaki G.Ş.'yi sopalarla darp etti. G.Ş.'nin kafasına sopalarla vuran şahıslar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden ayrıldı.
Silah seslerini duyan çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri kafasından aldığı darbeyle yaralanan şahsı ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar - Son Dakika
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