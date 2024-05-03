Aksaray'da otobüs kazasında 2 ölü, 40 yaralı: Otobüs şoförü adliyede - Son Dakika
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Aksaray'da otobüs kazasında 2 ölü, 40 yaralı: Otobüs şoförü adliyede

Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 40 kişi yaralandı. Kazanın ardından taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

03.05.2024 15:58
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İki kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü adliyede

AKSARAY - Aksaray'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 6'sı ağır 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasında taburcu olan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Ankara Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten İstanbul istikametine giden H.S. idaresindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm yolcu otobüsü, Aksaray'a bağlı Babakonağı mevkiinde iddialara göre sürücüsünün uyuklaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken 6'sı ağır 40 yolcu da yaralandı. Kazanın ardından yaralanan otobüs sürücüsü de diğer yaralılarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, tedavi sürecinin tamamlanması üzerine öğleden sonra taburcu edildi. Hastanede jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü H.S. jandarmadaki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Görüntüye arşiv eklenmiştir.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da otobüs kazasında 2 ölü, 40 yaralı: Otobüs şoförü adliyede - Son Dakika

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