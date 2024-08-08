Aksaray'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aksaray'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile cip çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü ve kız kardeşi ise şok içinde birbirlerine sarılarak ağladı.

08.08.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen ağabey ile kız kardeşi ise kazanın şokuyla oturdukları kaldırımda birbirlerine sarılarak ağladı.

Kaza, İstiklal Mahallesi 12. Bulvar üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Hürriyet Mahallesi istikametine seyreden A.Ö. (37) idaresindeki 68 AEU 346 plakalı otomobil, Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a izne gelen ve şehir merkezi istikametine seyreden gurbetçi Haydar Palta (58) yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta adeta hurdaya dönerken, cip yoldan çıkarak refüje düştü. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ve araçta bulunan M.Ö. (7) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü Haydar Palta ile kız kardeşi Pınar Söğüt (46) ise kazanın şokuyla oturdukları kaldırımda birbirlerine sarılarak ağladı. Ağlayan kız kardeşini teselli etmeye çalışan gurbetçi Haydar Palta, gazetecilere kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

aksaray, aksaray, trafik, trafik, 3.Sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 02:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil ile Cipin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement