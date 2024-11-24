Aksaray'da Otomobil Otobüse Çarptı: 1 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden otobüse çarparak yoldan çıkarken 1 kişi yaraladı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden O.A. idaresindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, sürücüsünün buz tutmuş yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarparak yoldan çıktı. Refüje çıkarak durabilen otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A: isimli kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.