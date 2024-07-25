Aksaray\'da Otomobilin Arkadan Çarptığı Araç Şarampole Uçtu

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Aksaray'da otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç, takla atarak şarampole uçtu. 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan sürücü AFAD ekiplerince çıkartıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Nevşehir Karayolu'nun 10. kilometresi Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden E.D. (28) idaresindeki 68 AET 546 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün gözünü güneş alması sonucu önünde seyreden Y.Y. (50) yönetimindeki 68 ADT 157 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre derinlikteki şarampole takla attı. Kazada araç sürücüleri ve otomobilde bulunan E.A. (17) yaralandı. Ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü koltukta sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY