Aksaray'da Plastik Borularla Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika
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Aksaray'da Plastik Borularla Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Aksaray\'da Plastik Borularla Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Aksaray'da, 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binen 2 kişi, trafiğe çıkarak görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Boruların bir kısmı yere sürterek giden motosiklet, zaman zaman zikzaklar çizerek tehlikeli bir şekilde ilerledi. Bu tehlikeli yolculuk, kilometrelerce sürdü.

01.06.2024 15:07
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Aksaray'da yaklaşık 7 ile 9 metre uzunluğundaki plastik borularla motosiklete binip trafiğe çıkan 2 kişi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Trafikteki o tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Görüntüler Aksaray'ın Yeni Mahalle Hastane Caddesi üzerinde objektiflere yansıdı. Nevşehir Kara yolundan Hastane Caddesine giren motosiklet sürücüsü trafikte herkesin dikkatini çekti. Plakasız motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile birlikte yükledikleri 7 ile 9 metre arasında 3 farklı boruyla trafiğe çıktı. Uzun olması nedeniyle boruların bir kısmı yere sürterek giderken sürücü zaman zaman motosikleti kullanmakta güçlük çekti. Boruları tutan arkasındaki yolcu da boruları tutmakta güçlük çekerken, motosiklet zaman zaman yolda zikzaklar çizerek devam etti. En ufak bir engebede düşmeleri an meselesi olan o tehlikeli yolculuk anbean görüntülendi. Sadece boruların düşmesiyle bile arkadan gelen araçların kaza geçirmesine sebep olabilecek tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da Plastik Borularla Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika

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