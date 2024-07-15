Aksaray'da sürücü manevra yaparken kaldırıma çarptı - Son Dakika
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Aksaray'da sürücü manevra yaparken kaldırıma çarptı

Aksaray\'da sürücü manevra yaparken kaldırıma çarptı

Aksaray'da bir sürücü, aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

15.07.2024 14:50
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Aksaray'da bir sürücü aniden yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden şehir merkezi istikametine seyreden B.H. idaresindeki 68 HZ 777 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta dönmek üzere olan M.K. isimli kadın sürücünün kullandığı 68 AR 439 plakalı Opel marka otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücü B.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili kaldırıma çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

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