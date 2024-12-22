Aksaray\'da Tofaş Kazası: 2 Yaralı

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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyreden A.Ş. idaresindeki 68 ACE 965 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Y.İ. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Müdahalenin ardından araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY