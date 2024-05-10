Aksaray\'da Trafik Haftası Renkli Görüntülerle Kutlandı

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Her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası bu yıl da Aksaray'da renkli görüntülerle kutlandı. Kent meydanında öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocuklarla birlikte caddelerdeki yaya geçit çizgilerini boyadı.

Türkiye'de her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde kutlanan trafik haftası Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Özellikle öğrencilerin trafik bilincini geliştirmesi amacıyla birçok etkinliğin yapıldığı Aksaray'da öğrencilere trafik bilinci aşılandı. Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanında yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklere Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleri de eşlik etti. Öğrencilerle birlikte caddelerde yaya geçidi çizgilerini boyayan Başkan Evren Dinçer, etkinlikler çerçevesinde öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı etkinlikte trafik konusunda öğrenciler bilinçlendirildi. - AKSARAY