Aksaray\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Aksaray'da ışıklarda otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray yönüne seyreden R.T. (36) idaresindeki 45 AKM 661 plakalı hafif ticari araç, ışıklarda kalkış yaptığı anda yine aynı yönde seyreden S.K. (35) yönetimindeki 68 HL 462 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki H.T. (74) yaraladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolda güvenliği sağlarken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY