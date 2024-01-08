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Aksaray'da trafik kural ihlallerine geçit yok - Son Dakika
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Aksaray'da trafik kural ihlallerine geçit yok

Aksaray'da günün 24 saati aralıksız ve dönüşümlü olarak şehir genelinde uygulama yapan trafik ekipleri kural ihlallerine geçit vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat boyunca kentin çeşitli noktalarında şok uygulama yapıyor. Araçların sigorta, muayene, icra ve sürücülerin evrak sorgusunu yapan polis ekipleri, aynı zamanda emniyet kemeri ve telefon kullanımına yönelik denetim yapıyor. Uygulamada yapılan sorgulamalarda kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar da çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekiliyor. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte kural ihlallerinin önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak için uygulama ve denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini duyurdu.

Aksaray\'da trafik kural ihlallerine geçit yok
08.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:05
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Aksaray'da trafik kural ihlallerine geçit yok

AKSARAY - Aksaray'da günün 24 saati aralıksız ve dönüşümlü olarak şehir genelinde uygulama yapan trafik ekipleri kural ihlallerine geçit vermiyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat boyunca kentin çeşitli noktalarında şok uygulama yapıyor. Araçların sigorta, muayene, icra ve sürücülerin evrak sorgusunu yapan polis ekipleri, aynı zamanda emniyet kemeri ve telefon kullanımına yönelik denetim yapıyor. Şok uygulamada durdurulan 28 aracın sürücüsü ve tescil plakası tek tek sorgulanıyor. Yapılan sorgulamalarda 28 araçtan 3'üne muayenesizlikten bin 506'şar liradan 4 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamada yapılan tescil sorgulamasında trafikten çekme belgesi bulunan diğer 3 araca ise hacizli yakalamalı olarak işlem yapıldı. Trafikten men edilen 1 kamyonet ve 2 otomobil çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden, "Trafikte kural ihlallerinin önüne geçilerek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da trafik kural ihlallerine geçit yok - Son Dakika


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