Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü: Türk Polisinden Kaçılmaz - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü: Türk Polisinden Kaçılmaz

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Aksaray'da alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalandığında 'Türk polisinden kaçılmaz' diyen sürücü, bu kez uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, polis aracına arkaya binmeyi reddetti. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza alan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

10.09.2024 02:28
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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bu kez de uyuşturucuyla yakalandı

Gözaltına alının o sürücü, "Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem" deyip araçta yer beğenmedi

AKSARAY - Aksaray'da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca "Türk polisinden kaçılmaz" diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınınca polis otosuna götürülen sürücü araçtaki yeri de beğenmeyip, "Neden arkaya bineceğim, vallahi billahi binmem" dedi.

Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde şüphe üzerine 68 ADF 842 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu Ö.E. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine sürücü Ö.E. gözaltına alınırken yapılan sorgulamasında yaklaşık 3,5 ay önce bir başka uygulamada alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edildi. Aylar önceki uygulamada da polisten kaçmak isterken yakalanan sürücü 0.63 promil alkollü çıkmış ve gözaltına alındığı polis aracında gazetecilere, "Türk polisinden kaçılmaz" demişti.

Sürücünün yine alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik polisi çağırıldı. Gelen ekip şahsa alkol kontrolü yapmak için alkolmetre uzatırken, sürücü Ö.E. cihaza üflemeyi reddetti. Alkol metreye üflemeyen sürücünün cihazdan alınan "Ret" çıktısı sonucu alkolmetreye üflememekten 18 bin 452 TL para cezası kesildi. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine o tarihte 6 ay süreyle el konulan sürücünün bu kez ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak kullandığı araç trafikten men edilip otoparka çektirildi.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan sürücü Ö.E. emniyete götürülmek için polis otosuna getirildi. Burada polis otosunun arkasına bindirilmek istenen sürücü şüpheli mahallini beğenmeyip, "Binmem abi ya. Neden arkaya bineceğim? Vallahi billahi binmem" dedi. Polis ekipleri şüpheliyi diğer koltuğa oturturken, sürücüyle birlikte araçta bulunan ve gözaltına alınan toplam 3 şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü: Türk Polisinden Kaçılmaz - Son Dakika

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