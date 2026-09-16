Akşehir'de araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Akşehir\'de araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin Yeni Antalya Yolu üzerinde durdurduğu araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden K.A. tutuklanırken, R.A. ve A.D.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, araç içerisinde 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan bilgiler üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç, Yeni Antalya Yolu üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi. Operasyon kapsamında araçta bulunan K.A., R.A. ve A.D.S. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A. ve A.D.S. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Akşehir, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşehir'de araçta 5 bin 700 kullanımlık kağıt bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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