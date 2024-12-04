Akşehir'de Güvenlik Görevlilerine Eğitim - Son Dakika
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Akşehir'de Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Akşehir\'de Güvenlik Görevlilerine Eğitim

Akşehir'de 47 güvenlik görevlisine özel güvenlik eğitimi verildi, çeşitli konular işlendi.

04.12.2024 14:17
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programı çerçevesinde, güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Akşehir KYK Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden personeller, Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerindeki İlçe Gençlik Merkezleri, Kredi Yurtlar Müdürlüğünde görevli olan 47 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Özel Güvenlik Eğitimleri başlığı altında yapılan eğitimde; Özel Güvenlik Hukuku, Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk İşbirliği, Öfke Kontrolü, Narkotik, Terör, Toplumsal Olaylara Müdahale, Kitle Psikolojisi konuları anlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akşehir'de Güvenlik Görevlilerine Eğitim - Son Dakika

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