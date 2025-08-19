Akşehir\'de Kaçak İçki Operasyonu

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden otobüsle kaçak içki getirileceği yönünde gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada, otobüsten teslim alınan 59 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, otobüsten içkileri teslim alan Y.A. isimli şahsı takibe alarak suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında kaçakçılıkla ilgili yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tüm içkilere el konuldu. Şüpheli Y.A., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KONYA