Akşehir\'de Sahte İçki Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinde sahte içki üreten 1 kişi polisin düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.E. isimli şüphelinin Nasreddin Mahallesi'nde bulunan evinde el yapımı sahte/kaçak içki yapıp sattığı yönünde yapılan ihbarı değerlendirdi. Devletin vergi kaybına neden olan sahte/kaçak içki ile mücadele için gelen her ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği ekipleri, H.E.'nin evine baskın düzenledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile H.E.'ye ait evde yapılan aramada, satışa hazır halde 0,5 litrelik 13 adet pet şişe içerisinde yaklaşık 6,5 litre rakı ile 5 litrelik damacana içerisinde yaklaşık 3 litre viski ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.E. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA