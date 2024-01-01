Akşehir\'de Sentetik Bonzai Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bin 200 içimlik kağıda emdirilmiş ve tütüne karıştırılmış sentetik bonzai el geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Konya plakalı araç ile ilçeye uyuşturucu getirildiği belirlendi. Takibe alınan araç 24 Ağustos Bulvarı üzerinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada, 2 adet 10x10 ölçülerinde 1 adet 11x10 ebadında yaklaşık bin 200 içimlik kağıda emdirilmiş ve 152 gram tütüne karıştırılmış bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli hakkında " Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli H.A. hakkında ise " Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek suçu ile Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamasının ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen H.A., tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA