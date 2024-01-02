Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin durdurduğu araçta ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yaptığı aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcıları ile ilgili yaptığı istihbarı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Akşehir'e çevre illerden Konya plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceğini belirleyen polis, takibe aldığı aracı Doğrugöz Mahallesi uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisleri fark edince aracıyla geri geri kaçmaya çalışan şüphelilerin yolu başka bir polis ekibi tarafından kesildi. Kaçamayacağını anlayan sürücü N.K. ve araçta bulunan B.K., C.B. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Araç sürücüsü şüpheli N.K.'nin polise araçta uyuşturucu olduğu için korktuğunu ve kaçmak istediğini söylediği öğrenildi. Araç ile birlikte 4 şüpheli detaylı arama yapmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, 13 gram sentetik kannabinoid, 7,2 gram esrar ile 23 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek" suçlarından işlem yapıldı. - KONYA