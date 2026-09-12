Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Akseki\'de Gidengelmez Dağları\'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'ndaki bozuk orman alanında çıkan yangına 2 helikopterle havadan, ekiplerle karadan müdahale ediliyor. Sarp arazi nedeniyle bölgeye yaklaşık 2 saatte ulaşan ekiplerin çalışmaları zorlu şartlarda sürerken, yangının kaçak avcıların yaktığı ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bölgedeki yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, ekiplerin yangın alanına yaklaşık 2 saatte ulaşabildiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler yangın bölgesine 2 saatte ulaştı

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın bölgesine ulaşarak karadan müdahaleye başladığı belirtildi.

2 helikopterle havadan müdahale

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter sevk edilirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiği bildirildi.

Kaçak avcı şüphesi

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Akseki, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:24:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement