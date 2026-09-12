Akseki\'de Gidengelmez Dağları\'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde Gidengelmez Dağları'nda bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bölgedeki yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, ekiplerin yangın alanına yaklaşık 2 saatte ulaşabildiği bildirildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler yangın bölgesine 2 saatte ulaştı

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin yangın alanına ulaşmakta güçlük çektiği öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın bölgesine ulaşarak karadan müdahaleye başladığı belirtildi.

2 helikopterle havadan müdahale

Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter sevk edilirken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Arazinin yüksek ve ulaşımının güç olması nedeniyle çalışmaların zorlu şartlarda devam ettiği bildirildi.

Kaçak avcı şüphesi

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.