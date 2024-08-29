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Akseki'de mazot yüklü tanker devrildi

Akseki\'de mazot yüklü tanker devrildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada mazot yüklü tanker devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Kazaya müdahale için acil ekipler sevk edildi.

29.08.2024 22:32  Güncelleme: 22:37
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Antalya'nın Akseki ilçesinde mazot yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki - Seydişehir kara yolu Alacabel yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Savaş Özgül idaresindeki 06 FK 373 plakalı 27 ton mazot yüklü tır tanker, havanın yağışlı olması nedeniyle Alacabel yakınlarında devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye ambulans, bölge trafik, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ve karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri yola akan mazot nedeniyle başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile Akseki-Seydişehir kara yolu yaklaşık bir buçuk saat kapalı kaldı.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazada devrilen mazot yüklü tankerden akan mazotun yanma ihtimali üzerine itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akseki'de mazot yüklü tanker devrildi - Son Dakika

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