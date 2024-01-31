Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı devam ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir kara yolunda sağanak kar yağışı devam ediyor. Bölgenin araç trafiğine kapanmaması için ekipler 20 kilometrelik alanda kar küreme ve yol tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Geçtiğimiz Pazar günü gece 22.30 saatlerinde bölgede başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp yaklaşık yaklaşık 20 kilometrelik alanda devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makinesi ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışması sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının ise yer yer bazı bölgelerde 10 santimetre, bazı bölgelerde ise 30 santimetreye kadar yükseldiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri Antalya-Konya kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, yolun tüm araç trafiğine açık olduğunu belirterek yolu kullanacak olan sürücülerin ise yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmalarını istedi. - ANTALYA
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