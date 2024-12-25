Aktau'da Uçak Kazası: 38 Ölü

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Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau kenti yakınlarında düştüğü kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 11'i ağır 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait J2-8243 sefer sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü kazanın bilançosu netleşti. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 38 kişinin öldüğünü bildirdi. Bozumbayev, "Cenazeler kötü durumda, çoğu yanmış halde. Hepsi morga götürüldü, kimlik tespiti yapılacak. 2'si çocuk olmak üzere yaralanan 29 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunlardan 11'inin durumu ağır, diğerleri orta derecede" dedi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, Aktau'ya Azerbaycan'dan arama kurtarma ekiplerinin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Uçakta 67 kişinin olduğu açıklanmıştı

AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov erken saatlerde yaptığı açıklamada, uçakta 62'si yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere toplamda 67 kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Yolculardan 37'si Azerbaycan vatandaşı, 16'sı Rusya vatandaşı, 6'sı Kazakistan, 3'ü Kırgızistan vatandaşıydı" ifadelerini kullanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise uçak kazasında yaşanan kayıplar nedeniyle 26 Aralık gününün ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararname imzalamıştı. - ASTANA