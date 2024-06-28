Akyazı'da çıkan kavgada tüfek ve kazma kullanıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Akyazı'da çıkan kavgada tüfek ve kazma kullanıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kavgada, S.G. ve F.A. arasında çıkan tartışma tüfek ve kazma kullanılarak şiddete dönüştü. S.G. başına aldığı kazma darbesiyle yaralanırken, F.A. ise tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.06.2024 09:51
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada taraflardan biri tüfekle, diğeri ise başına aldığı kazma darbesi ile yaralandı.

Olay, Beldibi Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. ile F.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. S.G. başına aldığı kazma darbesi ile F.A. ise tüfekle vurularak yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da çıkan kavgada tüfek ve kazma kullanıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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