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Akyazı'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve artçısı yaralandı. Yaralılar, hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Akyazı\'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
07.01.2024 - 11:23,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.İ. idaresindeki 54 HH 451 plakalı hafif ticari araç ile Enes A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve artçısı olan Y.O. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahale sonrasında da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Sakarya, Akyazı, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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