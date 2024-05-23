Akyazı\'da pikap ile otomobil çarpışması: 6 yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde salı günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 54 B 0624 Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yöne geçerek R.A. hakimiyetindeki 54 EG 536 Land Rover marka pikap ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.G, R.S, M.S, S.C, D.B. ile pikap sürücüsü R.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen pikapla çarpıştığı anlar yer alıyor. - SAKARYA