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Akyazı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akyazı\'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
17.12.2023 - 02:04,
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Kuzuluk Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada Y.E. idaresindeki hafif ticari araç ile O.B. idaresindeki soda taşıyan 41 APP 594 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kuzuluk, Sakarya, Akyazı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akyazı'da Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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