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Alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı...O anlar kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı. Olay Boğazkent açıklarında meydana geldi. İsimi öğrenilemeyen iki amatör balıkçı, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle botlarının alabora olması sonucu suya düştü. Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları, durumu fark ederek iki kişinin yardımına koştu ve simit yardımıyla kurtardı. Olay cep telefonuyla kaydedildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi.

Alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı...O anlar kamerada
08.01.2024 - 03:55,
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Alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde denizde alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı.

Olay Boğazkent açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ismi öğrenilemeyen iki amatör balıkçı, botlarıyla denize açıldı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı dalgaların etkisiyle bot alabora olarak devrildi. Irmak ve denizin birleştiği boğazda bulunan Fevzi Durgut isimli balıkçı ve arkadaşları durumu fark etti ve suyun içinde kalan iki kişinin yardımına koştu. Teknelerden atılan simit yardımıyla iki amatör balıkçı kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrası kurtarılan iki kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Boğazkent, Antalya, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alabora olan bottaki iki kişiyi balıkçılar kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika


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