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Alaca Polisi'nden asayiş ve huzur uygulaması - Son Dakika
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Alaca Polisi'nden asayiş ve huzur uygulaması

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanması amacıyla şok uygulamalar devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve mahalle bekçilerinin katılımıyla yapılan uygulamada, 150 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, polis ekipleri huzur uygulamalarına ve şok denetimlere devam edeceğini bildirdi.

31.01.2024 19:36
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Alaca Polisi'nden asayiş ve huzur uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 150 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 60 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, Polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Alaca Polisi\'nden asayiş ve huzur uygulaması
Kaynak: İHA

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