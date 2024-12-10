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Alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Antalya'da tartışma sonrası yere yığılan Nuri Karakuş hastanede hayatını kaybetti, şüpheli yakalandı.

10.12.2024 14:59
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Antalya'da alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası döndüğü aracında bir anda yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Karakuş (48) kendisine borcu olan Mehmet D.'den (20) alacağını konuşmak üzere ikametine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mehmet D.'yi bir süre kovalayan ve aracına dönen Nuri Karakuş bir anda yere yığıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Nuri Karakuş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Mehmet D. ise kısa süre sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet D., adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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