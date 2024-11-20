Aladağlar'da Kaybolan İki Kız Kardeş İçin Arama Devam Ediyor

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Aladağlar'da kaybolan dağcı iki kız kardeşi bulmak için yapılan çalışmalara yarın devam edilecek

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşi bulmak için bugün yeniden başlatılan arama faaliyetlerine ara verildi.

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan yapılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Niğde Jandarma Arama Kurtarma timleri ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahından başlattıkları karadan arama faaliyetlerini gün boyu sürdürdü. Öte yandan Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

Arama tarama çalışmalarında Belarus uyruklu ikiz kardeşlere bugün de ulaşılamadı. Ara verilen dağcı kardeşleri arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması durumunda yarın devam edileceği öğrenildi.

Belarus uyruklu iki kız kardeş 16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkiinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçmiş ve bir daha kendilerinden haber alınamamış ve 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğu'nun Niğde Valiliği'ne bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.