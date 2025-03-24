Alanya\'da 20 Metre Yükseklikten Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 metre yükseklikten şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah 09.00 sıralarında Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burcu G.T. (27) idaresindeki GBC 874 plakalı Volksvagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekten şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından şarampolden düşen kaya parçaları belediye ekiplerince temizlenirken hurdaya dönen araç çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA