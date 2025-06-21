Alanya\'da 36 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 36 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya'nın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 846 motosiklet denetlendi. Jandarma ekiplerinin sürdürdüğü kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen 177 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapılırken, 36 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA