Alanya\'da Apart Otelde Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apart otelin bir odasında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Navalıoğlu Sokak'ta bulunan bir apart otelin odasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği katta maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Olay sırasında apart ta konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA