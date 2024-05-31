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Alanya'da apartmanın altında yanan kartonlar paniğe neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 katlı bir evin kullanılmayan bölümünde karton kağıtlarının yanmasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralanan kimse olmadı.

Yangın, Payallar Mahallesi Gökçeler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın kullanılmayan en alt bölümündeki karton kağıtlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Apartmanda oturan vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın söndürüldü. Yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.