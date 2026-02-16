Alanya'da şiddetli yağış sonrası heyelan oluştu, yol çöktü - Son Dakika
Alanya'da şiddetli yağış sonrası heyelan oluştu, yol çöktü

Alanya\'da şiddetli yağış sonrası heyelan oluştu, yol çöktü
16.02.2026 13:00  Güncelleme: 13:03
Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışlar toprak kayması ve yol çökmelerine neden oldu. Mahalle sakinleri, Devlet Su İşleri ve belediyeye dilekçe vererek istinat duvarı talep etti.

Alanya'da etkili olan aşırı yağışların ardından toprak kayması ve yol çökmesi meydana geldi. Toprak kayması ve yol çökmesi havadan görüntülenirken mahalle sakinleri Devlet Su İşleri ve belediyeye dilekçe verdiklerini, ancak istinat duvarı yapılmadığını söyledi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Çıplaklı Mahallesi 70111. Sokak'ta çay kenarında bulunan yolda yaşandı. Bölgede etkisini artıran sağanak yağış sonrası dere kenarındaki toprak suya doyarak yumuşadı. Zeminin taşıma gücünü kaybetmesi sonucu yolun çay tarafında kayma meydana geldi. Kısa sürede asfalt kaplama çökerken, yolda derin yarıklar oluştu.

Dron görüntülendi

Meydana gelen toprak kayması ve yol çökmesi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yolun çay tarafındaki bölümünün tamamen çöktüğü, toprağın aşağı doğru kaydığı ve asfaltın askıda kaldığı net şekilde görüldü. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

"Bina sakinleri korku içinde"

Bina yönetiminde olan Mehmet Altınışık, "Yolumuzda aşırı yağışlardan dolayı kayma meydana geldi. Daha öncede kaymıştı. DSİ ve belediyeye dilekçelerimizi verdik. Ama mağduruz. Buraya bir istinat duvarı yapılmadı. Aşırı yağışlardan dolayı bu duruma geldik. Binada 46 dairemiz var. Herkes mağdur durumda halen burası trafiğe açık. Bir önlem alınmadı. Bina sakinleri korku içinde evimiz kayacak mı diye. Trafiğe kapatılıp gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Alanya

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da şiddetli yağış sonrası heyelan oluştu, yol çöktü - Son Dakika

SON DAKİKA: Alanya'da şiddetli yağış sonrası heyelan oluştu, yol çöktü - Son Dakika
